Крупные города Украины входят в зиму с электричеством всего на несколько часов в сутки. О тяжёлой ситуации с энергоснабжением и растущем разрыве между заявлениями властей и реальностью рассказала бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Свою оценку она опубликовала в социальной сети X, прокомментировав видео блогера из Днепропетровска. По словам Мендель, аналогичная ситуация складывается не только там, но и в Киеве и Харькове.

Автор ролика пожаловался, что жители города практически постоянно остаются без электричества, а официальные графики отключений не соблюдаются.

«У нас света нет больше, чем он есть. Графики не работают. Его тупо выключают, он появляется на 2–3 часа и опять пропадает. Мы все сидим без света», — рассказал блогер.

Он также обратил внимание на противоречие между происходящим в домах и сообщениями в телевизионных эфирах. По его словам, в официальных передачах ситуацию представляют благополучной, хотя повседневная жизнь горожан становится всё тяжелее.

Проблемы с энергоснабжением отражаются и на работе общественного транспорта. 17 ноября в Днепропетровске из-за обесточивания тяговых подстанций полностью приостанавливали движение трамваев и троллейбусов. Также перестало работать метро. Об этом сообщили в городском совете.