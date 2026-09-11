«Меньше макового зёрнышка»: Ветеринар предупредил об опасности осенних клещей

Осенние клещи представляют большую опасность для человека, чем весенние, из-за своего микроскопического размера, рассказал кандидат ветеринарных наук Дмитрий Блюменкранц. По его словам, в сентябре начинается вторая волна активности паразитов.

«Взрослые клещи весной крупные, их легче заметить на одежде или теле под слоем одежды. Осенние нимфы размером меньше макового зёрнышка. Они легко проникают под манжеты и воротник, а их укус безболезненный, поэтому человек может вовремя не обнаружить паразита», — предупредил специалист в беседе с RT.

Он подчеркнул, что риск заразиться клещевым энцефалитом, боррелиозом или анаплазмозом осенью не ниже, чем весной. Меры предосторожности должны быть такими же строгими: репелленты с ДЭТА, светлая закрытая одежда, самоосмотр каждые 1,5–2 часа и обязательная проверка тела после возвращения домой.

Напомним, в Подмосковье 19 дней спасали мужчину после укуса клеща. Он принял болезнь Лайма за обычную простуду. Врачи вытащили пациента только благодаря интенсивной терапии.