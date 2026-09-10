Роспотребнадзор оценил угрозу нового клещевого вируса из Китая для России

Подтверждённых случаев заражения новым клещевым вирусом ALTNV в России не зарегистрировано. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, специалисты которого продолжают мониторить санитарно-эпидемиологическую обстановку.

Вирус Asian longhorned tick nairovirus (ALTNV) недавно обнаружили в Китае. Он передаётся человеку через укусы клещей и способен вызывать лихорадку, сильную усталость и расстройства желудочно-кишечного тракта.

«В России клещ-переносчик этого вируса имеет ограниченный ареал и встречается только в некоторых районах Приморского края. В настоящее время подтверждённых случаев заражения вирусом ALTNV на территории Российской Федерации не выявлено», — сообщили в ведомстве.

Среди пациентов с ALTNV наиболее часто наблюдались усталость — в 84% случаев и нарушения работы ЖКТ — в 80%. Снижение уровня тромбоцитов выявляли у 38%, повышение уровня печёночных ферментов — у 36%. Летальных исходов среди пациентов с изолированной инфекцией ALTNV не зарегистрировано.

В Китае признаки инфекции обнаружили у 328 из 3163 обследованных пациентов с подозрением на клещевые заболевания. Сам вирус также выявили примерно у 1,3% исследованных клещей, собранных в 15 китайских провинциях. Чаще всего ALTNV встречался у Haemaphysalis longicornis — азиатского длиннорогого клеща.

ALTNV (Asian longhorned tick nairovirus) относится к ортонайровирусам — группе РНК-вирусов, некоторые представители которой способны вызывать тяжёлые заболевания у человека. Новый патоген описала группа китайских исследователей, результаты их работы 2 сентября 2026 года опубликовал The New England Journal of Medicine. Учёные обнаружили циркуляцию ALTNV в 15 провинциях Китая и экспериментально подтвердили способность заражённых клещей передавать инфекцию лабораторным мышам. Генетический анализ показал, что вирус отличается от ранее известных представителей этой группы, что позволило исследователям выделить его как новый патоген. Возможность передачи ALTNV непосредственно от человека к человеку пока не установлена.