Певица Наргиз Закирова заявила, что считает своей родиной Соединённые Штаты, поскольку, по её словам, Узбекистан её «предал». Фрагмент беседы артистки опубликовал Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Закирова также рассказала, что чувствует себя преданной некоторыми родственниками. При этом она подчеркнула, что в Узбекистане по-прежнему живёт много людей, к которым она хорошо относится.

«И как я считала, что моя родина — это Соединённые Штаты Америки, так я считаю, как бы кому ни нравилось. Потому что родина — это обоюдная любовь», — сказала певица.

Артистка также пожаловалась, что о ней забыли в России и что её песни запрещают исполнять на концертах.

Въезд в Россию для Закировой закрыт до 2 мая 2072 года. О таком решении в мае 2022-го сообщал её адвокат Бахром Исмаилов, который тогда предоставил журналистам копию соответствующего уведомления.

Ранее Life.ru писал, что Мария Захарова прокомментировала заявления Наргиз Закировой о песне «Верните память». Официальный представитель МИД заявила, что артистка заранее знала, кому посвящена композиция и кто является её автором, и отвергла версию певицы о принуждении к исполнению песни.