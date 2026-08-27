Татьяна Лазарева* продала квартиру в Москве, которую сохраняла ради возвращения

Телеведущая Татьяна Лазарева* рассталась с единственной квартирой в Москве, которую долго сохраняла на случай возвращения в Россию. О продаже недвижимости телеведущая рассказала в подкасте «И грянул Грэм».

«Сложно было продать квартиру в Москве. Я держалась за неё, потому что не понимала: «Как так? Я же вернусь и где буду жить? В гостинице?» Но потом отпустила. Мы все обязательно придём к принятию», – поделилась она.

Одновременно телеведущая перестала рассчитывать на возвращение к прежней работе. По её мнению, за годы отсутствия российская аудитория успела её забыть, поэтому даже в случае возвращения рассчитывать на прежнюю узнаваемость она не может.

Ранее Татьяна Лазарева* рассказала подписчикам, что расплакалась утром из-за внезапного отключения электричества. По её словам, сначала она чувствовала лишь общую грусть, но затем разобрала её причины по косточкам. Отключение света произошло без предупреждения, поскольку полгода назад со счёта не смогли автоматически списать деньги — их там просто не оказалось. Настроение испортили и другие обстоятельства. Лазарева* отметила, что дети и внуки не звонят и не пишут. Не порадовали и дачные дела: огурцы у неё не растут, а розы поедают гусеницы.

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