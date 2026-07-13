ФНС арестовала 4 банковских счёта Татьяны Лазаревой* за неуплату налогов

Федеральная налоговая служба заблокировала четыре банковских счёта телеведущей Татьяны Лазаревой*, признанной в РФ иноагентом и экстремисткой. Причиной блокировки стала неуплата налоговых отчислений за 2024 год на сумму почти 48 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ФНС.

Как уточнили в ведомстве, за 2025 год на эту сумму также начислены пени. Несмотря на уведомления, задолженность погашена не была, что и послужило основанием для ареста счетов.

После начала СВО Лазарева* переехала в Испанию. В 2024 году суд заочно приговорил её к 6,5 года колонии по делу об оправдании терроризма. Ранее сбежавшая из России телеведущая оказалась в центре скандала из-за проекта для детей эмигрантов из СНГ, в соцсетях которого публиковались материалы, связанные с ЛГБТ**, включая советы по празднованию «месяца гордости» и истории о поддержке этих идей, что вызвало критику.

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