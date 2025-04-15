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Регион
15 апреля, 12:22

Бежавшая из России Лазарева* не смогла оспорить приговор в 6,5 года за оправдание терроризма

Суд утвердил срок в 6,5 года для Лазаревой* по делу об оправдании терроризма

Телеведущая Татьяна Лазарева*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ lazarevatut

Телеведущая Татьяна Лазарева*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ lazarevatut

Апелляционный военный суд не стал изменять заочный приговор, который вынесли телеведущей Татьяне Лазаревой* и подтвердили его законность. Беглая журналистка пыталась из Европы оспорить заочный вердикт за оправдание терроризма.

«Апелляционная инстанция оставила в силе приговор суда»,рассказали журналистам РИА «‎Новости» в инстанции.

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Напомним, что Татьяну Лазареву* в июне прошлого года МВД объявило в розыск за публичное оправдание терроризма. Причиной тому стало её интервью, в котором телеведущая выразила радость по поводу атак дронов ВСУ на Москву. В декабре 2024 года её заочно приговорили к 6,5 года за оправдание терроризма. Кроме того, журналистке запретили четыре года заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов.

* Лицо, признанное иноагентом в России, внесена в реестр террористов и экстремистов.

Наталья Афонина
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