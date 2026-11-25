Утром 25 ноября Вооружённые силы Украины попытались атаковать предприятия Сызрани в Самарской области. Зафиксированы незначительные повреждения, погибших и пострадавших нет. Об этом сообщил глава города Андрей Советкин.

Какие именно предприятия подверглись атаке, мэр не уточнил.

Минувшей ночью Самарская область подверглась массированному налёту беспилотников. По словам губернатора Вячеслава Федорищева, в результате атаки в регионе погиб один человек.

Как ранее сообщал Life.ru, над Самарской областью за ночь сбили более 145 украинских беспилотников. На отдельных территориях региона произошли отключения электричества, некоторые школы изменили график работы. Оперативный штаб продолжает сбор информации о последствиях атаки.