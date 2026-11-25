Над Самарской областью за ночь сбили более 145 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). В результате атаки погиб один человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. Он также рассказал об изменении графика работы некоторых школ и отключениях электричества на отдельных территориях.

«Сегодняшняя ночь была настоящим испытанием. В небе над Самарской областью силами наших защитников было сбито более 145 беспилотников ВСУ. С болью в сердце сообщаю, что есть один погибший. Семье окажем всю возможную помощь», — написал глава региона в своём канале в MAX.

По словам Федорищева, оперативный штаб продолжает собирать информацию о последствиях атаки. Губернатор призвал жителей не публиковать фотографии и видеозаписи, на которых видны последствия ударов. Он напомнил, что за подобные действия предусмотрена административная ответственность.

Некоторые школы в регионе 25 ноября будут работать по изменённому графику. Информацию об этом образовательные организации должны довести до родителей и учеников

На отдельных территориях Самарской области также отключилось электричество. Экстренные службы приступают к восстановлению электроснабжения. Губернатор попросил жителей набраться терпения.

Минувшей ночью в Таганроге и семи районах Ростовской области уничтожили более 50 беспилотников. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет. Воздушную атаку отражали в Таганроге, а также в Азовском, Верхнедонском, Каменском, Мясниковском, Неклиновском, Чертковском и Шолоховском районах.