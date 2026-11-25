Минувшей ночью в Таганроге и семи районах Ростовской области уничтожили более 50 беспилотников. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По словам главы области, воздушную атаку отражали в Таганроге, а также в Азовском, Верхнедонском, Каменском, Мясниковском, Неклиновском, Чертковском и Шолоховском районах.

Кроме того, системы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников на Самарскую область. В регионе задействованы мобильные огневые группы, включены сирены оповещения. На фоне угрозы в аэропорту Самары временно ограничили приём и выпуск воздушных судов.