Более 50 беспилотников уничтожили в Таганроге и семи районах Ростовской области
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Минувшей ночью в Таганроге и семи районах Ростовской области уничтожили более 50 беспилотников. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
По словам главы области, воздушную атаку отражали в Таганроге, а также в Азовском, Верхнедонском, Каменском, Мясниковском, Неклиновском, Чертковском и Шолоховском районах.
Кроме того, системы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников на Самарскую область. В регионе задействованы мобильные огневые группы, включены сирены оповещения. На фоне угрозы в аэропорту Самары временно ограничили приём и выпуск воздушных судов.
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