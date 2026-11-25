Ракетную опасность объявили в пяти регионах России 25 ноября
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Ракетную опасность 25 ноября объявили в пяти российских регионах: Липецкой, Орловской, Воронежской, Тульской и Курской областях. Предупреждения о возможном ракетном ударе распространили региональные власти и экстренные службы.
«Ракетная опасность по всей Липецкой области», — написал губернатор Игорь Артамонов в своём Telegram-канале.
О введении режима в Орловской и Воронежской областях сообщили губернаторы Андрей Клычков и Александр Гусев. В Тульской и Курской областях предупреждения распространили региональные управления МЧС
Девять атак зафиксировали в ДНР за сутки — с полуночи 24 ноября до полуночи 25 ноября. Ранения получили 11 человек, повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры и транспорт. Больше всего обстрелов и атак беспилотников пришлось на Горловское направление — четыре случая. На Донецком направлении зарегистрировали два нападения, ещё по одному — на Новоазовском, Шахтёрском и Амвросиевском направлениях.
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