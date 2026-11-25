Девять атак зафиксировали в ДНР за сутки — с полуночи 24 ноября до полуночи 25 ноября. По данным управления по вопросам документирования военных преступлений Украины, ранения получили 11 человек, повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры и транспорт.

Больше всего обстрелов и атак беспилотников пришлось на Горловское направление — четыре случая. На Донецком направлении зарегистрировали два нападения, ещё по одному — на Новоазовском, Шахтёрском и Амвросиевском направлениях.

Пострадавшие среди гражданского населения были зафиксированы на автовокзале «Южный» в Ворошиловском районе Донецка. Там ранения получили восемь человек, в том числе водитель автобуса и девушка 2008 года рождения. Ещё двое мужчин получили ранения при атаке на грузовой автомобиль на дороге Новоазовск — Донецк. В Горловке беспилотник атаковал легковой автомобиль, ранения получила женщина 1967 года рождения.

Всего за сутки повреждения получили три жилых дома, четыре объекта гражданской инфраструктуры, семь рейсовых автобусов, спецтехника, грузовой и легковой автомобили. Также указано, что при атаках применили девять различных боеприпасов.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что в регионе накоплено достаточно топлива для бесперебойной работы автозаправок после атаки беспилотников. Несмотря на повреждение одного из объектов топливно-энергетического комплекса, основной поставщик продолжает выполнять свои обязательства за счёт ранее сформированных резервов. Крупные компании обеспечивают работу собственных АЗС и наращивают закупки нефтепродуктов у других перерабатывающих предприятий.