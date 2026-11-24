Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 32 украинских беспилотника самолётного типа за 12 часов. Дроны перехватили над семью российскими регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, атака продолжалась с 08:00 до 20:00 по московскому времени 24 ноября. Дежурные расчёты ПВО обнаружили и уничтожили воздушные цели над Белгородской, Калужской, Курской и Ростовской областями.

Кроме того, беспилотники сбили над Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым.