Средства ПВО за день сбили 32 дрона ВСУ над семью регионами России
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Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 32 украинских беспилотника самолётного типа за 12 часов. Дроны перехватили над семью российскими регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, атака продолжалась с 08:00 до 20:00 по московскому времени 24 ноября. Дежурные расчёты ПВО обнаружили и уничтожили воздушные цели над Белгородской, Калужской, Курской и Ростовской областями.
Кроме того, беспилотники сбили над Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым.
Ранее Life.ru сообщал, что после атаки беспилотников на Северский район Кубани без газа остались жители 94 многоквартирных домов. Обломки дронов повредили газопровод, а также жилые дома и коммерческие здания. В результате налёта пострадали девять человек, одного из них госпитализировали.