Российский военный сбил украинский дрон каской в боях за Шиловку в ДНР
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Российский военнослужащий сбил украинский беспилотник собственной каской во время боёв за село Шиловка в ДНР. Об этом рассказал РИА «Новости» командир взвода штурмового отряда «Тайфун» группировки войск «Центр» Иван Климовских.
По словам командира, военный продвигался по лесополосе в направлении населённого пункта, когда у него закончились патроны. Заметив приближающийся беспилотник, штурмовик бросил в него каску. Боец получил осколочные ранения, но смог добраться до сослуживцев.
«Мы ему первую помощь оказали, доэкипировали — дали новую каску», — рассказал Климовских.
После оказания медицинской помощи военнослужащий продолжил выполнять боевую задачу.
Напомним, об освобождении Шиловки Минобороны России сообщило 11 ноября. А несколько дней спустя стало известно о другом необычном случае противодействия беспилотникам: российский военнослужащий с позывным Весёлый в Сумской области сбил украинский дрон сосновой веткой.
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