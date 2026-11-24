Российский военнослужащий сбил украинский беспилотник собственной каской во время боёв за село Шиловка в ДНР. Об этом рассказал РИА «Новости» командир взвода штурмового отряда «Тайфун» группировки войск «Центр» Иван Климовских.

По словам командира, военный продвигался по лесополосе в направлении населённого пункта, когда у него закончились патроны. Заметив приближающийся беспилотник, штурмовик бросил в него каску. Боец получил осколочные ранения, но смог добраться до сослуживцев.

«Мы ему первую помощь оказали, доэкипировали — дали новую каску», — рассказал Климовских.

После оказания медицинской помощи военнослужащий продолжил выполнять боевую задачу.

Напомним, об освобождении Шиловки Минобороны России сообщило 11 ноября. А несколько дней спустя стало известно о другом необычном случае противодействия беспилотникам: российский военнослужащий с позывным Весёлый в Сумской области сбил украинский дрон сосновой веткой.