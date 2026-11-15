Российский военный в Сумской области сумел вывести из строя украинский беспилотник без единого выстрела. Для этого ему понадобилась сосновая ветка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на комвзвода БПЛА группировки войск «Север» с позывным Оптимист.

По словам командира, военнослужащий с позывным Весёлый заметил, что беспилотник пролетает мимо, а его оператор не видит бойца. Вместо того чтобы использовать оружие, он воспользовался моментом и набросил ветку на пропеллеры. Упавший дрон впоследствии разминировали. Речь шла о беспилотнике на оптоволокне.

А ранее стало известно, что роту охраны 25-й бригады транспортной авиации ВСУ перебросили на передовые позиции в Сумской области. Теперь они будут действовать как пехота на линии боевого соприкосновения. Это связано с ротацией личного состава украинского ВВС.