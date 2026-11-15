Роту охраны ВВС Украины отправили на передовую в Сумской области
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Роту охраны 25-й бригады транспортной авиации Воздушных сил Украины направили на передовые позиции в Сумской области. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в российских силовых структурах.
По его словам, военнослужащие будут выполнять задачи на линии боевого соприкосновения в качестве пехоты. Переброска, как утверждает собеседник агентства, связана с ротацией личного состава сводного подразделения украинских ВВС.
Ранее российские подразделения группировки войск «Восток» уничтожили более 50 украинских беспилотников в Запорожской области. Среди аппаратов были ударные дроны «Дартс», «Дартс-2» и «Батон», а также разведывательные беспилотники «Флай Ай», «Шарк» и «Вектор». Воздушные цели поражали на подступах к позициям российских подразделений. Действия групп воздушного прикрытия позволили сорвать массированную атаку и защитить передовые позиции группировки «Восток».