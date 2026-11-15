Роту охраны 25-й бригады транспортной авиации Воздушных сил Украины направили на передовые позиции в Сумской области. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в российских силовых структурах.

По его словам, военнослужащие будут выполнять задачи на линии боевого соприкосновения в качестве пехоты. Переброска, как утверждает собеседник агентства, связана с ротацией личного состава сводного подразделения украинских ВВС.