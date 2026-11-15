Российские подразделения группировки войск «Восток» уничтожили более 50 украинских беспилотников в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, приближение воздушных целей первыми обнаружили расчёты радиолокационных станций. Они передали информацию о беспилотниках группам воздушного прикрытия, которые приступили к перехвату.

Как уточнили в министерстве, среди уничтоженных аппаратов были ударные дроны «Дартс», «Дартс-2» и «Батон», а также разведывательные беспилотники «Флай Ай», «Шарк» и «Вектор».

Воздушные цели поражали на подступах к позициям российских подразделений. По оценке ведомства, действия групп воздушного прикрытия позволили сорвать массированную атаку и защитить передовые позиции группировки «Восток».