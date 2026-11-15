Бойцы «Востока» сорвали массированную атаку дронов ВСУ в Запорожской области
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Российские подразделения группировки войск «Восток» уничтожили более 50 украинских беспилотников в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны России.
По данным ведомства, приближение воздушных целей первыми обнаружили расчёты радиолокационных станций. Они передали информацию о беспилотниках группам воздушного прикрытия, которые приступили к перехвату.
Как уточнили в министерстве, среди уничтоженных аппаратов были ударные дроны «Дартс», «Дартс-2» и «Батон», а также разведывательные беспилотники «Флай Ай», «Шарк» и «Вектор».
Воздушные цели поражали на подступах к позициям российских подразделений. По оценке ведомства, действия групп воздушного прикрытия позволили сорвать массированную атаку и защитить передовые позиции группировки «Восток».
Ранее российский сержант Михаил Далекин уничтожил узел связи Вооружённых сил Украины (ВСУ), несмотря на обстрелы, а рядовой Александр Четверяков продолжил наводить артиллерию на противника даже после ранения. Далекин выполнял боевую задачу и продвигался к стартовой позиции, неоднократно попадая под огонь противника. Однако военнослужащий сумел сориентироваться на местности и применить навыки управления беспилотниками. Четверяков, продолжил выполнять задачу после попадания под массированный миномётный обстрел. Его наблюдательный пункт оказался под ударом, однако даже получив ранение, боец не покинул позицию.