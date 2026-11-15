Российский сержант Михаил Далекин уничтожил узел связи Вооружённых сил Украины (ВСУ), несмотря на обстрелы, а рядовой Александр Четверяков продолжил наводить артиллерию на противника даже после ранения. О действиях двух военнослужащих, отличившихся при выполнении боевых задач, рассказали в Министерстве обороны России.

Далекин выполнял боевую задачу и продвигался к стартовой позиции, неоднократно попадая под огонь противника. Однако военнослужащий сумел сориентироваться на местности и применить навыки управления беспилотниками. В результате ему удалось обнаружить и уничтожить узел связи украинских подразделений.

Ликвидация объекта нарушила коммуникацию противника и дезориентировала его подразделения. Это, как отметили в военном ведомстве, обеспечило тактическое преимущество российским штурмовым группам, которые в это время продвигались вперёд.

Другой военнослужащий, рядовой Александр Четверяков, продолжил выполнять задачу после попадания под массированный миномётный обстрел. Его наблюдательный пункт оказался под ударом, однако даже получив ранение, боец не покинул позицию.

Четверяков продолжил отслеживать действия украинских миномётных расчётов, устанавливать их координаты и передавать информацию на пункт управления огнём артиллерийской батареи. Благодаря оперативному целеуказанию российские артиллеристы могли наносить удары по выявленным позициям противника.

В Минобороны подчеркнули, что действия обоих военнослужащих помогли выполнить поставленные боевые задачи.

Ранее российские военные уничтожили несколько украинских военнослужащих, пытавшихся проникнуть в освобождённую Шиловку с украинскими флагами. Как рассказал заместитель командира роты по военно-политической работе штурмового отряда «Тайфун» 506-го полка группировки войск «Центр» Гарри Адам, целью вылазок было установить украинский флаг в населённом пункте. Такие попытки предпринимались неоднократно, однако завершились неудачей.