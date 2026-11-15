Новости СВО 15 ноября: ВС РФ освободили Терсянку и заняли Котовку, ВСУ выводят бригады из-под Казачьей Лопани, Киев теряет помощь НАТО Оглавление Сумская область 15 ноября: «Север» выдавливает противника в районе Хотени ДНР 15 ноября: Продвижение в Шиловке и бои в Алексеево-Дружковке Запорожская область 15 ноября: Освобождение Терсянки и штурм Новопавловки Харьковская область 15 ноября: «Запад» добивает ВСУ в Купянске Карта СВО на 15 ноября 2026 года Союзники сворачивают военную помощь для Украины Путин, Си Цзиньпин и Трамп впервые проведут переговоры Армия России зачищает Алексеево-Дружковку, ВСУ теряют ключевую трассу в Харьковской области, Путин встретится с Си Цзиньпином и Трампом — дайджест на 15 ноября. 4581 4581 Армия России охватила Белозёрское и штурмует Новопавловку. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Сумская область 15 ноября: «Север» выдавливает противника в районе Хотени

Штурмовики группировки «Север» продвигаются в направлении села Коренёк в Шосткинском районе, а также заняли новые позиции в окрестностях Хотени.

— Из-за возросшего количества раненых в Сумской области украинское командование развернуло части 61-го военного мобильного госпиталя из Одессы. Медицинский персонал приехал без необходимого оборудования и принадлежностей, в результате чего всё это им закупают волонтёры, — поделились авторы канала «Северный ветер».

ДНР 15 ноября: Продвижение в Шиловке и бои в Алексеево-Дружковке

На Дружковском направлении в районе Андреевки малым группы штурмовиков ВС РФ удалось просочиться за линию обороны и закрепиться у Новоандреевки.

Тактические успехи фиксируются на Добропольском и Константиновском участках. По информации военкора Евгения Лисицына, подразделения Армии России занимают новые позиции в жилой застройке Шиловки, расширяют зону контроля западнее Доброполья и продвигаются в районе Рубежного. Одновременно продолжается охват Белозёрского.

— На Константиновском направлении войска продвигаются в районе Новогригоровки и ведут ожесточённые бои в Алексеево-Дружковке, —сообщает WarGonzo.

На Северском участке подразделения ВС РФ продолжают наступательные действия со стороны Рай-Александровки и ведут позиционные бои в районе Дибровы.

Запорожская область 15 ноября: Освобождение Терсянки и штурм Новопавловки

В Запорожской области подразделения группировки войск «Восток» освободили населённый пункт Терсянка, прорвав линию обороны ВСУ вдоль реки Верхняя Терса и выйдя на важный логистический узел.

— Взятие населённого пункта вместе с ранее освобождённой Воскресенкой формирует оперативные клещи вокруг Заливного и открывает прямой путь по трассе Т-0408 к крупному узлу обороны в Новониколаевке. Рубеж ВСУ по реке Терсянка — Заливное — Воскресенка — Барвиновка рвётся, — отметил военкор Александр Коц.

На смежном участке развивается охват украинских позиций. По данным военного аналитика Анатолия Радова, российские подразделения продвигаются в районе Воздвижевки, где остатки гарнизона ВСУ на западной окраине оказались в окружении, а также зачищают позиции в районе Любицкого и Новосолошино.

Западнее Орехова десантники штурмуют Новопавловку и Новоандреевку. На Каменском направлении подразделения ВС РФ удерживают позиции южнее Лукьяновского и ведут бои непосредственно в районе Каменского.

Операторы ударных БПЛА группировки «Восток» сорвали ротацию подразделений противника. Видео © Telegram / Минобороны России

Харьковская область 15 ноября: «Запад» добивает ВСУ в Купянске

В Харьковской области ВС РФ развивают наступление широким фронтом от Бугаёвки до Малого Бурлука, перерезая ключевые коммуникации противника и вынуждая его отводить части.

После зачистки Резниковского котла российские подразделения заняли Котовку, вплотную приблизившись к стратегической трассе Старый Салтов — Великий Бурлук.

— В случае взятия под контроль этой дороги у противника остаётся единственный вариант подвоза через Печенеги. Фактически дорога уже под огневым контролем, что дополнительно осложняет логистику ВСУ в этом районе, — подчёркивают авторы канала «Военная хроника».





По информации канала «Северный ветер», из-за тяжёлых потерь в боях за Казачью Лопань командование ВСУ выводит часть подразделений 58-й мотопехотной бригады из региона на восстановление в Конотоп.

— В районе Казачьей Лопани и Гоптовки продолжаются ожесточённые столкновения, а на Липцовском участке российские бойцы продвигаются южнее Алисовки и Высокой Яруги. Кроме того, подразделения «Запада» наводит переправу возле Купянска-Узлового и формируют плацдарм у Садового, — рассказал военкор Евгений Лисицын.

Авиация ВКС России и расчёты беспилотников бьют по тыловым узлам в Золочеве, Великом Бурлуке, Люботине и Чугуеве, сковывая переброску резервов ВСУ.

Карта СВО на 15 ноября 2026 года

ВС РФ расширяют зону контроля у Купянска. Фото © divgen.ru

Союзники сворачивают военную помощь для Украины

Сразу несколько стран НАТО столкнулись с бюджетными и ресурсными ограничениями в вопросе дальнейшей военной и финансовой поддержки Киева. Эту тенденцию подтверждают и внутренние процессы в американском оборонном ведомстве.

По информации сотрудника «Радио Свобода» Алекса Рауфоглу, сославшегося на два источника, Пентагон заблокировал выдачу Украине лицензии на локализацию производства зенитных ракет для комплексов Patriot.

— Несмотря на то что госсекретарь Марко Рубио и глава Минобороны Пит Хегсет согласовали этот вопрос ещё в октябре, оформление документов остаётся замороженным на уровне заместителя министра обороны по закупкам Майкла Даффи, — сообщил журналист.

Одновременно в докладе аудиторов Пентагона, Госдепартамента и USAID для Конгресса США отмечается, что прежние поставки Киеву ударили по боеготовности американских сил в Европе. Перераспределение запасов привело к дефициту запчастей и средств на ремонт техники, что затрудняет поддержание боеготовности и подготовку подразделений.

Похожие проблемы вынуждают европейских союзников пересматривать формат участия в «коалиции желающих». Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о прекращении взносов Варшавы в программу НАТО по закупкам американского вооружения для Украины, сославшись на дефицит бюджета и рост оборонных расходов.

В свою очередь, премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил об отказе Софии выделять Киеву новые средства и передавать оружие из армейских запасов. При этом он уточнил, что государство сохранит гуманитарную поддержку Киева.

Путин, Си Цзиньпин и Трамп впервые проведут переговоры

Лидеры России, США и Китая впервые проведут совместные трёхсторонние переговоры, ключевой темой которых станет контроль над стратегическими вооружениями.

Как сообщает газета New York Post, встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина запланирована на 19 ноября в китайском Шэньчжэне в ходе ежегодного саммита АТЭС.

Центральным пунктом повестки заявлена выработка рамочных подходов к возможному соглашению о сокращении ядерных арсеналов трёх ведущих держав.

Помимо вопросов глобальной стратегической стабильности, лидеры намерены затронуть обострение обстановки вокруг Ирана и ситуацию на Корейском полуострове. В Вашингтоне при этом призывают не ждать от предстоящего раунда прорывных решений.

— Мы не ожидаем достижения каких-либо договорённостей. Я бы назвал это отправной точкой, первым разговором, — сообщил источник издания.

Авторы Артём Артёмов