Российские реактивные беспилотники «Герань» атаковали Ивано-Франковск на западе Украины. После появления дронов в городе прогремела серия взрывов. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своём Telegram-канале.

«Русские «Герани» навещают Ивано-Франковск. Серия взрывов», — говорится в публикации.

Какие именно объекты оказались под ударом, пока неизвестно. Информация о разрушениях также не приводилась.

Тем временем после завершения операции «Медвежий угол» в Харьковской области в украинских соцсетях начали появляться некрологи и сообщения о поиске пропавших без вести военнослужащих. Особенно серьёзные потери, по данным российских силовых структур, понёс 1-й пограничный отряд Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ). Подразделения украинских пограничников находились в Варваровке, Николаевке, Рубленом, Нестерном, Крейдянке, Красном Яре, Потихонове, Лошакове, Комиссарове, Широком, Чернякове и Березниках.