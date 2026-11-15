Движение по трассе «Киев — Харьков» перекрыли в обоих направлениях после крупного пожара возле города Яготин. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

Тем временем после завершения операции «Медвежий угол» в Харьковской области в украинских соцсетях начали появляться некрологи и сообщения о поиске пропавших без вести военнослужащих. Особенно серьёзные потери, по данным российских силовых структур, понёс 1-й пограничный отряд Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ). Подразделения украинских пограничников находились в Варваровке, Николаевке, Рубленом, Нестерном, Крейдянке, Красном Яре, Потихонове, Лошакове, Комиссарове, Широком, Чернякове и Березниках.