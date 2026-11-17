Боец СВО Глаз под огнём БПЛА протащил раненого товарища 5 км до места эвакуации
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На Запорожском направлении российский военный медик с позывным Глаз отправился за раненым сослуживцем на квадроцикле. По дороге в машину попал украинский беспилотник. Квадроцикл загорелся, и дальше боец пошёл пешком.
Раненый находился в лесополосе. Там бойцов атаковал ещё один дрон. Глаз сбил беспилотник и наложил товарищу шину на сломанную ногу. До места эвакуации оставалось пять километров — весь этот путь они прошли вместе. Собеседник RT уточнил, что в медицинский взвод он попал после того, как помог другому сослуживцу.
Тогда он ещё был штурмовиком. В одном из первых боёв рядом с товарищем разорвалась граната. Глаз наложил жгуты, перевязал раны, а затем вместе с фельдшером батальона вынес бойца. После этого ему предложили стать медиком. Примерно через год он командовал группой в медицинской роте 39-й отдельной гвардейской бригады группировки «Восток».
Ранее военный медик с позывным Латыш рассказал, как в Курской области удалось спасти бойца, у которого в шее застрял взрыватель от снаряда. Взрыватель задержала лямка шлема. Медики смогли остановить кровотечение, военнослужащий выжил.