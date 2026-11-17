На Запорожском направлении российский военный медик с позывным Глаз отправился за раненым сослуживцем на квадроцикле. По дороге в машину попал украинский беспилотник. Квадроцикл загорелся, и дальше боец пошёл пешком.

Раненый находился в лесополосе. Там бойцов атаковал ещё один дрон. Глаз сбил беспилотник и наложил товарищу шину на сломанную ногу. До места эвакуации оставалось пять километров — весь этот путь они прошли вместе. Собеседник RT уточнил, что в медицинский взвод он попал после того, как помог другому сослуживцу.

Тогда он ещё был штурмовиком. В одном из первых боёв рядом с товарищем разорвалась граната. Глаз наложил жгуты, перевязал раны, а затем вместе с фельдшером батальона вынес бойца. После этого ему предложили стать медиком. Примерно через год он командовал группой в медицинской роте 39-й отдельной гвардейской бригады группировки «Восток».