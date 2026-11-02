«Плечо эвакуации становится большим»: Как дроны изменили работу военных медиков
Боец Латыш: Из-за дронов спасать раненых приходится прямо на ходу
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Из-за большого количества беспилотников в зоне СВО военным медикам всё чаще приходится спасать раненых прямо во время эвакуации. Доставка пострадавших в безопасное место также занимает больше времени. О новых трудностях RT рассказал военнослужащий с позывным Латыш.
Боец Латыш рассказал, как дроны осложняют эвакуацию раненых в зоне СВО. Видео © RT
По словам бойца, постоянная угроза атак с воздуха серьёзно изменила привычный порядок оказания медицинской помощи. Теперь у эвакуационных групп далеко не всегда есть возможность остановиться и спокойно провести необходимые процедуры.
«Сейчас засилие беспилотников в небе, всё это, конечно, сказывается на оказании помощи, плечо эвакуации становится большим», — объяснил Латыш.
Он отметил, что нередко медицинские манипуляции приходится выполнять непосредственно в движении. Военнослужащие накладывают кровоостанавливающие жгуты, перевязывают раны и устанавливают катетеры, пока пострадавшего перевозят в укрытие.
Сам Латыш возглавляет курс тактической медицины, где подготовка максимально приближена к реальным боевым условиям. Участники многократно отрабатывают транспортировку раненых и необходимые действия в различных чрезвычайных ситуациях. Такой подход помогает довести навыки до автоматизма.
Ранее Life.ru рассказал, как Латыш спас военнослужащего со взрывателем снаряда, застрявшим в шее. Во время боёв в Курской области медикам удалось остановить сильное кровотечение и сохранить раненому жизнь, а позднее спасённый боец лично поблагодарил своего спасителя при неожиданной встрече в Петербурге.