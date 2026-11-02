Российские войска в ночь на 2 ноября продолжили атаковать украинскую портовую инфраструктуру и морские суда, задействованные в перевозке военных грузов для ВСУ. Для ударов использовались беспилотники, сообщили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, целями стали объекты, которые используются для обеспечения украинской армии, а также корабли, участвующие в доставке грузов военного назначения.

Морские перевозки уже несколько дней подряд фигурируют в сводках российского военного ведомства. Буквально накануне Life.ru рассказывал о поражении сухогруза в 16 километрах к юго-востоку от Одессы. По данным Минобороны, судно перевозило грузы для ВСУ и было атаковано прямо во время перехода по Чёрному морю.

Причём под удары попадают не только корабли, но и объекты, связанные с морскими беспилотниками. Так, 24 октября российские военные поразили цех производства безэкипажных катеров в порту Черноморск. В тот же день Минобороны сообщило об атаке на ещё один сухогруз, направлявшийся в Одессу с грузами для украинской армии.