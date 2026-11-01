Цеха сборки беспилотников, места их хранения и запуска вошли в число целей, поражённых российскими войсками за сутки. Об этом сообщило Минобороны России.

Также стало известно об ударах по энергетической и транспортной инфраструктуре. Эти объекты использовались ВСУ. Среди поражённых целей — склады боеприпасов.

Кроме того, в сообщении говорится об ударах по пунктам временного размещения украинских подразделений и иностранных наёмников. По информации Минобороны, для этого задействовали оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию российских группировок.

Днём ранее Минобороны России сообщало о ночных ударах беспилотниками по логистическим и энергетическим объектам, которые, по данным ведомства, использовались в интересах военно-промышленного комплекса Украины. В том же заявлении упоминались морские суда, задействованные, как утверждало министерство, для нужд ВСУ.