ВС РФ поразили сухогруз с грузами для ВСУ в 16 километрах от Одессы
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские беспилотники атаковали сухогруз с грузами для ВСУ во время его движения по Чёрному морю. В Минобороны РФ уточнили, что судно было поражено в 16 километрах к юго-востоку от Одессы.
По информации военного ведомства, удар нанесли днём в рамках продолжающихся атак на морской транспорт, используемый для снабжения украинской армии.
Ранее Life.ru сообщал о поражении другого сухогруза в 37 километрах к югу от Одессы. По данным Минобороны, атака произошла 31 октября, когда корабль с грузами для украинской армии находился в открытом море. Для удара российские военные также использовали беспилотники.
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