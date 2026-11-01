Российский боец с позывным Латыш спас военнослужащего, у которого в шее застрял взрыватель от снаряда. Ранение мужчина получил во время боёв в Курской области. Ситуация казалась практически безнадёжной, однако медикам удалось остановить кровотечение и сохранить бойцу жизнь. Об этом Латыш рассказал военкору RT Владу Андрице.

По словам военного, взрыватель остановила лямка шлема. Поначалу медики сомневались, что раненому удастся помочь, но всё же приступили к оказанию экстренной помощи.

«Произвели гемостаз, кровь остановили, жизнь пацану спасли. Я горжусь этим», — вспоминает Латыш.

Однако самой большой наградой медик считает не благодарности командования, а встречи с людьми, которым удалось помочь. Одну из таких историй он вспомнил с особым теплом. Когда Латыш проводил занятия по тактической медицине для гражданских в Санкт-Петербурге, к нему прямо на Невском проспекте неожиданно подбежал молодой человек и крепко обнял его.

Сначала военный даже не понял, кто перед ним. Но незнакомец напомнил, что Латыш спас его в Курской области — в стабилизационном пункте 810-й бригады морской пехоты. После этих слов медик узнал бывшего пациента. По признанию бойца, именно такие моменты дарят ему самые сильные эмоции.

Сейчас Латыш руководит проектом курса тактической медицины. Как рассказал военнослужащий, за всё время его работы в стабилизационном пункте не погиб ни один поступивший туда боец.

Работа военных медиков нередко проходит в экстремальных условиях. Ранее Life.ru рассказывал о подземном госпитале 37-го отдельного медицинского батальона морской пехоты. Здесь проводят сложные операции, включая временное протезирование повреждённых сосудов. Врачи стараются сохранить раненым конечности даже при тяжёлых травмах, прибегая к ампутации лишь в крайнем случае.

Ещё об одной необычной истории спасения Life.ru писал 23 октября. Военный медик спецназа «Ахмат» с позывным Закат рассказал, что во время боёв за Белогоровку в ЛНР раненых приходилось эвакуировать через трубу мелового завода. Поначалу бойцы передвигались внутри на четвереньках, а позднее приспособили для перевозки пострадавших самодельные тележки. Помощь людям оказывали прямо под землёй, в грязи и при плохом освещении.