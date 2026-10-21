Ефрейтор Рожнев спас раненого бойца под обстрелом дронов

Ефрейтор Георгий Рожнев оказал помощь военнослужащему, получившему тяжёлые ранения при подрыве на взрывном устройстве, а ефрейтор Ильгиз Зианчурин сбил два украинских беспилотника самолётного типа. Об этих случаях сообщили в Минобороны России.

Рожнев находился на посту воздушного наблюдения, когда заметил подрыв военнослужащего расчёта БПЛА, проводившего разведку местности. После вызова эвакуационной группы стрелок добрался до раненого, перенёс его в безопасное место и оказал доврачебную помощь. Он оставался с пострадавшим до прибытия эвакуации.

Зианчурин применил стрелковое оружие при отражении воздушной атаки и сбил два беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ). По информации военного ведомства, это позволило избежать поражения техники и вооружения, а также потерь среди военнослужащих.

Ранее Life.ru писал, что в ВС РФ борьба с беспилотниками стала отдельной дисциплиной боевой подготовки. Военнослужащих теперь специально обучают обнаруживать и поражать воздушные цели на малых высотах, изучая не только стрельбу, но и устройство различных дронов. Обычных навыков стрельбы для борьбы с беспилотниками недостаточно. Расчёты должны действовать слаженно, быстро оценивать обстановку и учитывать особенности движения воздушных целей. Поэтому значительную часть подготовки занимает изучение баллистики и характеристик беспилотных аппаратов.