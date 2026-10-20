Новая угроза — новые навыки: В ВС РФ разработали отдельное направление подготовки против дронов

В Армии России борьба с беспилотниками стала отдельной дисциплиной боевой подготовки. Военнослужащих теперь специально обучают обнаруживать и поражать воздушные цели на малых высотах, изучая не только стрельбу, но и устройство различных дронов. Об этом РИА «Новости» рассказал инструктор отделения боевой подготовки Московского военного округа с позывным Змей.

«Борьба с БПЛА стала отдельной дисциплиной подготовки в войсках на полигоне, где готовят мобильные огневые группы и посты воздушного наблюдения. Задача у всех одна — поражение воздушной цели на малой высоте и небольшой дистанции», — объяснил военнослужащий.

По словам инструктора, обычных навыков стрельбы для борьбы с беспилотниками недостаточно. Расчёты должны действовать слаженно, быстро оценивать обстановку и учитывать особенности движения воздушных целей. Поэтому значительную часть подготовки занимает изучение баллистики и характеристик беспилотных аппаратов.

Особое внимание уделяется взаимодействию военнослужащих внутри расчёта. Как подчеркнул Змей, бойцы должны работать как единый организм, поскольку от согласованности их действий зависит выполнение поставленной задачи.

Отдельным направлением стало изучение различных типов дронов и их конструкции. Объём необходимых знаний, по словам инструктора, уже настолько велик, что справочные материалы по беспилотникам и поражающим боеприпасам можно сравнить с многотомными литературными произведениями.

«Последний справочник по поражающим боеприпасам и дронам разного типа вырос практически до первого-второго томика «Войны и мира», — рассказал Змей.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Московском военном округе планируют создать специальные отделения FPV-перехватчиков. Подобные подразделения станут ещё одним направлением противодействия беспилотной угрозе.