Трубу мелового завода использовали для эвакуации раненых во время боёв за Белогоровку в ЛНР, рассказал военный медик спецназа «Ахмат» с позывным Закат. По его словам, передвигаться внутри сначала приходилось на четвереньках, затем бойцы нашли способ облегчить путь.

«Сперва на четвереньках добирались, потом уже смастерили тележки — и на тележках уже отправлялись мы на позиции», — отметил собеседник RT.

Таким же способом вывозили пострадавших. Помощь приходилось оказывать прямо в трубе: в грязи и при плохом освещении. В этих условиях медик однажды спас товарища, попавшего под миномётный обстрел.

На передовой бойцу ВС РФ пригодился опыт работы фельдшером скорой помощи. С медициной он знаком с детства: мать брала его с собой в больницу вместо детского сада. Ни один раненый на руках полевого медика не умер.