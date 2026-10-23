«На четвереньках и тележках»: Труба завода стала дорогой жизни для бойцов ВС РФ
Военмедик Закат: Во время боёв за Белогоровку раненых эвакуировали через трубу
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Трубу мелового завода использовали для эвакуации раненых во время боёв за Белогоровку в ЛНР, рассказал военный медик спецназа «Ахмат» с позывным Закат. По его словам, передвигаться внутри сначала приходилось на четвереньках, затем бойцы нашли способ облегчить путь.
«Сперва на четвереньках добирались, потом уже смастерили тележки — и на тележках уже отправлялись мы на позиции», — отметил собеседник RT.
Таким же способом вывозили пострадавших. Помощь приходилось оказывать прямо в трубе: в грязи и при плохом освещении. В этих условиях медик однажды спас товарища, попавшего под миномётный обстрел.
На передовой бойцу ВС РФ пригодился опыт работы фельдшером скорой помощи. С медициной он знаком с детства: мать брала его с собой в больницу вместо детского сада. Ни один раненый на руках полевого медика не умер.
Ранее в Госдуме назвали эвакуацию одной из сложнейших задач военной медицины. Угроза атак беспилотников не всегда позволяет быстро подъехать к раненому и доставить его в госпиталь, поэтому перестраивать приходится всю цепочку помощи. При своевременной эвакуации врачам удаётся спасти подавляющее большинство поступающих раненых.