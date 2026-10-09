Башанкаев: Эвакуация раненых стала сложнейшей задачей в зоне СВО из-за БПЛА

Российская военная медицина за последние годы серьёзно изменила подход к помощи раненым. Одной из главных задач стала своевременная эвакуация бойцов к хирургам, рассказал NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев.

По словам депутата, сегодня для спасения раненого недостаточно только качественно провести операцию. Медикам приходится перестраивать весь путь пациента от оказания первой помощи до госпиталя, поскольку применение беспилотников осложняет привычные способы вывоза людей с места ранения.

«Сегодня эвакуация сама стала сложнейшей медицинской и военной задачей. Дроны серьёзно изменили привычные правила: иногда нельзя просто подъехать, забрать раненого и быстро отвезти его в госпиталь. Поэтому меняется вся цепочка — первая помощь, стабилизация, эвакуация, хирургия, реабилитация», — рассказал Башанкаев.

Парламентарий отметил, что при своевременной эвакуации медикам удаётся спасти подавляющее большинство раненых, которые поступают в госпитали. Полученный российскими специалистами опыт, по его словам, изучают и за пределами страны.

При этом Башанкаев призвал постоянно адаптировать медицинскую систему к изменениям характера боевых действий. По его оценке, считать существующие подходы окончательными нельзя, поскольку новые условия требуют от военной медицины ещё более быстрой перестройки.

Ещё в мае президент России Владимир Путин положительно оценил развитие военной медицины в стране. Он отмечал, что система медицинского обеспечения Минобороны опирается на серьёзную историческую и научную базу. В качестве одного из примеров глава государства приводил Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге. Путин также неоднократно отмечал работу российских врачей, которые оказывают помощь военнослужащим.