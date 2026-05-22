Путин отметил хорошее развитие военной медицины в России

Президент России Владимир Путин заявил, что военная медицина в стране развивается успешно и опирается на прочную историческую базу.

По его словам, система медицинского обеспечения в Минобороны демонстрирует устойчивый прогресс, сохраняя при этом фундаментальные традиции и научные основы.

Глава государства отметил, что глубину и развитие российской военной медицины можно проследить, в частности, по истории Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге.

Военная медицина в России продолжает развиваться и адаптироваться к современным условиям. В Военно-медицинской академии имени Кирова представили доработанную армейскую аптечку, созданную с учётом опыта специальной военной операции. Обновлённый комплект уже в этом году начнёт поступать в зону СВО. Также в академии продемонстрировали новую госпитальную одежду для раненых военнослужащих. Адаптивные комплекты разработаны по заказу Минобороны из антибактериальных материалов и учитывают потребности пациентов, использующих протезы и фиксирующие конструкции.