Второй важнейший пункт эвакуации: Как медики в подземном госпитале борются за жизни бойцов

Под землёй в зоне СВО работает госпиталь 37-го отдельного медбатальона морской пехоты. По возможностям он сравним с полноценной больницей: здесь оперируют и даже проводят протезирование сосудов. Это одно из самых защищённых мест вблизи передовой и второй важнейший пункт эвакуации раненых. Кадры оттуда показал RT.

Майор медицинской службы Сергей Гречнев рассказал военкору Юлии Мартовалиевой, что даже при тяжёлых травмах конечностей медики стараются их сохранить. Ампутация остаётся крайней мерой.

«Если повреждения сосудов, выполняем временное протезирование сосудов. На этапе, когда вот только произошло, показаниями для ампутации являются неполный отрыв или уже отрыв конечности», — приводит телеканал слова Гречнева.

То есть речь идёт не просто о стабилизации раненого перед отправкой дальше. В подземном госпитале проводят сложные вмешательства, которые позволяют выиграть время и сохранить человеку руку или ногу. Протезирование сосудов — одна из таких процедур.

Условия работы — приближенные к передовой, но защищённые. Госпиталь находится под землёй, что делает его одним из ключевых звеньев в цепочке эвакуации. Сюда доставляют тяжелораненых, и здесь же решают, что делать дальше.