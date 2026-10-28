«Отдала частичку души»: Военмедик рассказала, как рисковала жизнью ради спасения бойцов

Сотрудница Минздрава ДНР Татьяна Передерий в 2014 году пришла работать медсестрой в первый военный госпиталь Донецка и выезжала к раненым на передовую. По её словам, зарплату тогда не платили, медики помогали бойцам по зову сердца.

Госпиталь открылся в июне 2014-го. Женщина вспоминает, что могла уехать в Россию, однако решила остаться в родном Донбассе. В составе мобильных групп она отправлялась в район донецкого аэропорта, где приходилось оказывать помощь с риском для собственной жизни. За 2014–2015 годы через госпиталь прошли около семи тысяч военнослужащих.

«Так приятно, что я это делала, мне поручено это было Господом Богом. Я хорошо чувствую себя от этого, что свою маленькую частичку души, своих умений отдала во имя спасения жизней», — отметила собеседница RT.

За свою работу она получила множество наград, но особенно дорожит медалью «За спасение погибающих», которую воспринимает как признание своего труда. Сейчас военмедик возглавляет отдел по реализации программ департамента организации медицинской помощи Минздрава ДНР.