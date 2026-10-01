«Неважно, что с рукой, пустите к ребятам»: Медсестра хитростью удерживала раненых бойцов в госпитале, рвавшихся в бой

Раненых российских военнослужащих порой приходилось буквально заманивать на перевязки шоколадом и печеньем, поскольку некоторые сразу после поступления в госпиталь стремились вернуться к сослуживцам. Об этом РИА «Новости» рассказала старшая операционно-медицинская сестра Елена Грачева.

«Бывало, что боец поступал в госпиталь и сразу рвался обратно в бой. Ему было неважно, в каком состоянии рука или нога и сможет ли он вообще дальше воевать», — вспоминает медсестра.

По словам Грачевой, медикам приходилось психологически настраивать раненых на лечение, объясняя, что сначала необходимо восстановиться. К каждому старались найти свой подход.

За два года службы через её перевязочную прошли около семи тысяч военнослужащих. При больших поступлениях раненых к работе подключались сразу все смены, а на сон у медиков порой оставалось около четырёх часов.

«По перевязкам я вела подсчёт — через мои руки прошло 7 тысяч человек. И это только перевязки. А всего через госпиталь прошли десятки тысяч бойцов», — рассказала Грачева.

Она также вспомнила 22-летнего военнослужащего, которого нашли спустя две недели и доставили без сознания. Позже врачи обнаружили у него ранение в области виска и подключили реаниматологов. Когда медики сказали молодому человеку, что он находится в надёжных руках, тот заплакал — так врачи поняли, что пациент их слышит. Позднее Грачева узнала, что военнослужащий выжил.

Сама медсестра заключила контракт в июне 2023 года и служила на Луганском направлении. В марте 2025-го её уволили в запас, Грачева награждена медалью «За боевые отличия». После возвращения к мирной жизни ей, по её словам, помогла поддержка филиала фонда «Защитники Отечества» в Мордовии.