Вернул долг: Бульдог Булка нашёл под руинами бойца, который однажды вытащил его из-под завалов
Спасённый бойцом ВС РФ бульдог Булка нашёл хозяина под завалами после атаки БПЛА
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
Французский бульдог по кличке Булка помог спасти жизнь российскому штурмовику, который несколькими месяцами ранее вытащил самого пса из-под обломков разрушенного дома. Когда после удара украинского беспилотника военнослужащий с позывным Виктор оказался придавлен тяжёлой балкой, собака привела к нему поисковую группу, пишет kp.ru.
Впервые боец встретил Булку во время зачистки одного из населённых пунктов. Услышав жалобный скулёж из разрушенного здания, он вместе с сослуживцами разобрал завалы и обнаружил тяжелораненого французского бульдога с перебитой челюстью. Военные забрали животное с собой, пригласили ветеринара, помогли извлечь осколки и долго выхаживали питомца, кормя его мягкой пищей с ложечки.
Свою необычную кличку пёс получил после того, как, оправившись от ран, пробрался в походную столовую и съел целую буханку хлеба. Вскоре тигровый бульдог с белой отметиной на груди стал любимцем подразделения.
Спустя несколько месяцев во время возвращения с задания группа попала под атаку дрона. Беспилотник врезался в стену дома, за которым укрывался Виктор. Сослуживцы отошли в безопасное место и лишь после переклички обнаружили, что товарищ пропал.
На поиски отправились вместе с Булкой. Возле разрушенного строения собака начала метаться, привлекая внимание военнослужащих, а затем принялась разгребать лапами землю и обломки шифера.
По сообщению издания, заметив поведение пса, бойцы подошли к руинам и обнаружили раненого штурмовика. Они приподняли деревянную балку, придавившую ему ноги, оказали первую помощь и эвакуировали в госпиталь.
После лечения Виктор получил отпуск и забрал четвероногого спасителя в родное село Воронежской области. Сейчас Булка живёт у родителей военнослужащего, вдали от боевых действий.
Ранее Life.ru рассказывал о собаке по кличке Ушко, которая помогла российскому бойцу с позывным Горыныч выбраться из-под завалов разрушенного дома. После попадания снаряда военнослужащий оказался под рухнувшей крышей и не мог самостоятельно найти выход. Пёс пробрался к нему через пролом, начал тянуть за одежду и разгребать обломки. Следуя за животным, боец сумел выползти наружу.