Французский бульдог по кличке Булка помог спасти жизнь российскому штурмовику, который несколькими месяцами ранее вытащил самого пса из-под обломков разрушенного дома. Когда после удара украинского беспилотника военнослужащий с позывным Виктор оказался придавлен тяжёлой балкой, собака привела к нему поисковую группу, пишет kp.ru.

Впервые боец встретил Булку во время зачистки одного из населённых пунктов. Услышав жалобный скулёж из разрушенного здания, он вместе с сослуживцами разобрал завалы и обнаружил тяжелораненого французского бульдога с перебитой челюстью. Военные забрали животное с собой, пригласили ветеринара, помогли извлечь осколки и долго выхаживали питомца, кормя его мягкой пищей с ложечки.

Свою необычную кличку пёс получил после того, как, оправившись от ран, пробрался в походную столовую и съел целую буханку хлеба. Вскоре тигровый бульдог с белой отметиной на груди стал любимцем подразделения.

Спустя несколько месяцев во время возвращения с задания группа попала под атаку дрона. Беспилотник врезался в стену дома, за которым укрывался Виктор. Сослуживцы отошли в безопасное место и лишь после переклички обнаружили, что товарищ пропал.

На поиски отправились вместе с Булкой. Возле разрушенного строения собака начала метаться, привлекая внимание военнослужащих, а затем принялась разгребать лапами землю и обломки шифера.

По сообщению издания, заметив поведение пса, бойцы подошли к руинам и обнаружили раненого штурмовика. Они приподняли деревянную балку, придавившую ему ноги, оказали первую помощь и эвакуировали в госпиталь.

После лечения Виктор получил отпуск и забрал четвероногого спасителя в родное село Воронежской области. Сейчас Булка живёт у родителей военнослужащего, вдали от боевых действий.