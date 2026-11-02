Брошенная украинским пулемётчиком собака дождалась российских военных и осталась с ними. Необычный случай произошёл во время боёв в Днепропетровской области. Об этом РИА «Новости» рассказал командир взвода штурмового отряда 90-й танковой дивизии группировки «Центр» Максим Шахтаров.

По словам военнослужащего, российские бойцы обходили позицию противника, когда находившийся там пулемётчик решил отступить. Украинский солдат покинул огневую точку, оставив не только оружие, но и собаку, которая всё это время находилась рядом с ним.

«Он убежал, осталась одна собака, с которой он сидел вместе. И когда мы уже заняли его точку полностью, она с нами прижилась. Дальше на задаче собака была с нами», — рассказал Шахтаров.

Командир признался, что за время выполнения боевых задач его подразделению довелось пережить немало столкновений с противником. Однако именно этот эпизод особенно запомнился военному. После занятия позиции собака не убежала и продолжила сопровождать российских бойцов.

Животные и раньше становились неожиданными помощниками военнослужащих. Ранее Life.ru рассказывал о собаке Ушко, которая, по словам бойца с позывным Горыныч, помогла ему выбраться из-под завалов разрушенного дома. Военный вспоминал, что пёс тянул его за одежду и разгребал обломки, пока мужчина не смог поползти к выходу.

Ещё одна история связана с джек-рассел-терьером Джесси. Собака научилась распознавать приближение беспилотников и предупреждала военнослужащих громким лаем. В сентябре Life.ru сообщал о гибели Джесси: по данным Народного фронта, она бросилась на атакующий дрон и приняла удар на себя.