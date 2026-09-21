Собака Джесси погибла в зоне СВО, закрывая российских бойцов от дрона

Собака по кличке Джесси погибла в зоне СВО, пытаясь остановить оптоволоконный беспилотник, атаковавший позиции российских военнослужащих. По словам представителей Народного фронта, она бросилась на дрон и сбила его, приняв удар на себя.

До последнего собака помогала бойцам заранее замечать опасность. Услышав звук винтов, она начинала лаять и высоко подпрыгивала — так военные понимали, что к позициям приближается БПЛА, и успевали укрыться. За это Джесси называли «звоночком» и «ангелом-хранителем».

Видео © ВК/ Народный фронт

Щенок породы джек-рассел-терьер появился на одном из южных участков фронта в подразделении беспилотной авиации. Когда отряд получил приказ передислоцироваться, взять собаку с собой не удалось, поэтому её передали соседям — новосибирским мотострелкам. Джесси быстро освоила команды, стала любимицей бойцов, а военнослужащий с позывным Арчи делился в соцсетях видео её взросления.

«Детектором дронов» Джесси стала после того, как однажды заметила беспилотник и запомнила звук его винтов. С тех пор при появлении знакомого шума она начинала лаять и прыгать, предупреждая людей об опасности. Когда щенка только принесли в подразделение, он был настолько маленьким, что помещался в ладони.

У Джесси была и своя ежедневная служба: утром она хватала пятилитровую бутылку, бегала по расположению и стучала ею по стенам, пока бойцы не просыпались к завтраку. Во время последней гуманитарной миссии Народный фронт передал подразделению три квадрокоптера и аккумуляторы, а для Джесси привёз угощение.

Теперь на позициях у военнослужащих живут котята. Бойцы публикуют видео, на которых малыши играют друг с другом и с людьми. История Джесси стала ещё одним примером того, как животные помогают военным и остаются рядом с ними даже в самых опасных условиях.