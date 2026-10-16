УАЗ сгорел, но все выжили: Зализавший раны пёс Папай вновь спас отряд солдат ВС РФ

Пёс Папай, восстановившийся после тяжёлого ранения, вновь помог российским военнослужащим спастись от атаки беспилотника. Благодаря четвероногому товарищу бойцы успели покинуть УАЗ, который впоследствии полностью сгорел. Об этом сообщает SHOT.

Пёс Папай вновь помог российским военнослужащим спастись от атаки БПЛА. Видео © Telegram / SHOT

Во время движения собака внезапно подняла громкий лай, предупредив экипаж о приближающейся угрозе. Военные открыли огонь по беспилотникам, стараясь защитить находившиеся на трассе гражданские автомобили.

«Сбили дрон, но нашу «буханку» сожгли — сами еле успели выпрыгнуть. Папай тоже жив», — рассказал боец с позывным Абрек.

Четвероногий помощник давно сопровождает военнослужащих. С начала спецоперации он передвигался вместе с экипажем БМП, путешествуя на гусеничной и колёсной технике. К Абреку животное попало после серьёзного ранения: ему восстановили сломанную лапу и извлекли осколки из груди. Сослуживцы отмечают, что чуткий слух Папая уже неоднократно помогал им избежать опасности.

Ранее Life.ru рассказывал о собаке Джесси, которая предупреждала российских бойцов о приближении дронов. Джек-рассел-терьер распознавал звук винтов беспилотников и начинал громко лаять, давая военнослужащим время укрыться. В сентябре стало известно, что Джесси погибла, пытаясь остановить атакующий аппарат.