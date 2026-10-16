Киев добивается изъятия имущества украинцев, вступивших в ВС РФ

Украинский суд назначил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества жителю Черниговской области, вступившему в Армию России. Ещё один военнослужащий ВС РФ из того же населённого пункта проходит по делу о государственной измене. Об этом сообщило украинское издание «Время Черниговское».

Речь идёт о двух уроженцах приграничного села Горск — 34-летнем Василии Брожко и 29-летнем Николае Прусе. Оба покинули Украину и присоединились к Вооружённым силам России.

Брожко проходил службу в подразделении беспилотной авиации, а затем заключил контракт и был переведён в артиллерийское подразделение. Он участвовал в боевых действиях на территории ДНР. 14 сентября Деснянский районный суд Чернигова назначил ему 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Второй фигурант, Николай Прус, до начала специальной военной операции трудился на пилораме. По материалам украинского следствия, после переезда в Россию он вступил в мотострелковый полк и участвовал в боях в Луганской и Харьковской областях.

Первоначально Пруса также приговорили к 15 годам заключения за государственную измену. Однако 14 сентября апелляционный суд отменил это решение и вернул материалы на повторное рассмотрение. Следующее заседание назначено на ноябрь.

Ранее Life.ru рассказывал о добровольной сдаче опытных бойцов ВСУ в российский плен под Добропольем. По словам командира штурмовой роты группировки войск «Центр» Руслана Валеева, украинские военнослужащие, в том числе прошедшие подготовку в Европе, предпочитают складывать оружие, а не возвращаться к своим подразделениям. Некоторые пленные пытаются скрыть боевой опыт, однако их документы свидетельствуют о длительном участии в боевых действиях.