Киев начал искать «российскую ДРГ» после расстрела пяти ВСУшников под Харьковом

Украинская прокуратура проверяет версию о причастности «российской диверсионно-разведывательной группы» к расстрелу пяти военнослужащих ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщает ведомство страны.

Следователи рассматривают несколько возможных обстоятельств произошедшего, в том числе предполагаемое проникновение «российских диверсантов». Версию об их участии также изучают в ВСУ.

Другие сведения украинская сторона пока не разглашает, ссылаясь на ограничения безопасности.

Напомним, в Харьковской области при стрельбе погибли пятеро украинских военнослужащих. После нападения неизвестный скрылся. Полиция начала расследование по статье об умышленном убийстве. Одна из версий, которую проверяют правоохранители, — причастность российского военнослужащего, ранее попавшего в украинский плен и сумевшего бежать. Его личность пока не установлена, поэтому эта версия остаётся неподтверждённой.