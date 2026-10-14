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Опубликовано 14 октября, 14:26

Киев начал искать «российскую ДРГ» после расстрела пяти ВСУшников под Харьковом

Прокуратура проверяет версию о ДРГ после расстрела бойцов ВСУ под Харьковом

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Украинская прокуратура проверяет версию о причастности «российской диверсионно-разведывательной группы» к расстрелу пяти военнослужащих ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщает ведомство страны.

Следователи рассматривают несколько возможных обстоятельств произошедшего, в том числе предполагаемое проникновение «российских диверсантов». Версию об их участии также изучают в ВСУ.

Другие сведения украинская сторона пока не разглашает, ссылаясь на ограничения безопасности.

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Напомним, в Харьковской области при стрельбе погибли пятеро украинских военнослужащих. После нападения неизвестный скрылся. Полиция начала расследование по статье об умышленном убийстве. Одна из версий, которую проверяют правоохранители, — причастность российского военнослужащего, ранее попавшего в украинский плен и сумевшего бежать. Его личность пока не установлена, поэтому эта версия остаётся неподтверждённой.

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Юлия Сафиулина
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