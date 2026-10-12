«Иди к своим»: ВСУ начали надевать на российских пленных «ошейники смерти»

Украинские военные вербуют попавших в плен российских бойцов, после чего надевают на них взрывные устройства, получившие название «ошейники смерти», и отправляют к позициям ВС РФ. О такой тактике противника в Днепропетровской области рассказал РИА «Новости» командир штурмовой роты батальона «Кедр» группировки войск «Центр» Андрей Вайнберг.

По словам военнослужащего, сначала пленным обещают сохранить жизнь и убеждают их сотрудничать. Затем на шею человека закрепляют бомбу и требуют заманить сослуживцев. Таким способом украинские формирования пытаются использовать российских солдат против их же подразделений.

Вайнберг отметил, что ВСУ постоянно придумывают новые способы ведения боевых действий. Военнослужащим «Кедра» приходится быстро находить методы противодействия таким уловкам. Особую опасность представляют предметы, которые противник оставляет на местности.

Командир рассказал и о сбрасываемых с беспилотников листовках и денежных купюрах разных стран. По его утверждению, бумага нередко бывает пропитана отравляющими веществами. Поэтому бойцам запрещено поднимать незнакомые вещи, обнаруженные в зоне боевых действий. Главное правило безопасности, которое усвоили военнослужащие батальона, Вайнберг сформулировал просто: не трогать то, что оставил кто-то другой.

Ранее Life.ru сообщал о применении ВСУ взрывных устройств против пленных российских военнослужащих. Один из бойцов, которому удалось спастись, рассказал, что ему надели на шею тот самый «ошейник смерти» с детонатором и отправили к позициям ВС РФ. За его передвижениями ВСУшники следили с беспилотника.