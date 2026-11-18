В Северском районе Краснодарского края после атаки украинских беспилотников повредило газопровод, оставив без газоснабжения 94 многоквартирных дома. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. На месте работают аварийные службы.

Обломки БПЛА обнаружили в посёлках Ильском и Афипском. В первом фрагменты упали по семи адресам, во втором — по 21. В основном они оказались во дворах частных домов, повредив окна, крыши и навесы. Также пострадали коммерческие здания.

Число пострадавших при атаке на Северский район выросло до девяти человек. Одного из них госпитализировали, остальным оказали медицинскую помощь амбулаторно. Ранее оперштаб сообщал о возгораниях на двух предприятиях после падения обломков беспилотников. Фрагменты дронов также обнаружили в пригороде Краснодара. Там, по информации краевых властей, обошлось без пострадавших и разрушений.

Ранее Life.ru рассказывал о другой массированной атаке на Северский район, произошедшей 16 ноября. Налёт продолжался около пяти часов, пострадали шесть человек, включая детей. В станице Северской повреждения получили жилые дома, а в посёлке Ильском загорелось промышленное предприятие.