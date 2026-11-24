В Пермском крае накоплено достаточно топлива для бесперебойной работы автозаправок после атаки беспилотников. Ситуацию на региональном рынке прокомментировал губернатор Дмитрий Махонин по итогам заседания оперштаба.

Несмотря на повреждение одного из объектов топливно-энергетического комплекса, основной поставщик продолжает выполнять свои обязательства за счёт ранее сформированных резервов. Крупные компании обеспечивают работу собственных АЗС и наращивают закупки нефтепродуктов у других перерабатывающих предприятий. Для нужд экстренных и коммунальных служб, а также общественного транспорта предусмотрен отдельный запас зимнего дизеля.

По словам главы Прикамья, в понедельник объём продаж горючего оказался в 2,5 раза выше обычного суточного показателя. При этом ни одна из сетей пока не вводила ограничений на отпуск бензина и дизеля. Махонин обратился к автомобилистам с просьбой не закупаться на несколько месяцев вперёд, поскольку ажиотажный спрос может привести к перебоям.

Следить за обстановкой поручено краевым Минтрансу и Минпромторгу. В случае каких-либо изменений власти намерены оперативно информировать население.

Напомним, 23 ноября Прикамье подверглось массированному налёту беспилотников. Над территорией края сбили 56 дронов. По предварительной информации, один человек погиб, ещё двое получили лёгкие осколочные ранения. Устранение последствий случившегося взяла на контроль прокуратура. По поручению главы надзорного ведомства Павла Бухтоярова районный прокурор занялся координацией взаимодействия оперативных служб. Специалисты также устанавливают размер причинённого ущерба.