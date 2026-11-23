Прокуратура Пермского края взяла на контроль устранение последствий атаки беспилотников на промышленные объекты. По предварительным данным, один человек погиб, ещё двое получили ранения.

Повреждения зафиксированы на нескольких промышленных площадках, сообщили в региональной прокуратуре. По предварительным данным надзорного ведомства, пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. Обстоятельства произошедшего и размер ущерба уточняются.

По поручению прокурора края Павла Бухтоярова на место происшествия выехал районный прокурор. Он координирует взаимодействие экстренных и оперативных служб. Для получения правовой помощи граждане могут обратиться в прокуратуру по телефону 8 (342) 217-53-10.

Ранее Life.ru сообщал о начале атаки беспилотников на Пермский край. Тогда губернатор Дмитрий Махонин рассказал о повреждении промышленного объекта. Первоначально сообщалось, что пострадавших нет, однако позднее прокуратура привела уточнённые данные о последствиях налёта.