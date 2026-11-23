Силы противовоздушной обороны России отражают атаку беспилотников на Пермский край. В регионе работают оперативные службы, а в двух населённых пунктах введён режим «Ковёр». Об этом сообщило краевое министерство территориальной безопасности в мессенджере Max.

«Силы ПВО отражают атаку вражеских БПЛА над Пермским краем. На месте работают оперативные службы», — говорится в сообщении ведомства.

В 06:30 по местному времени (04:30 мск), на территории Прикамья объявили режим беспилотной опасности. Позднее дополнительные ограничения ввели в посёлке Зюкайка и селе Березовка. В обоих населённых пунктах начал действовать режим «Ковёр» в радиусе 150 километров. Он предусматривает ограничения на использование воздушного пространства для обеспечения безопасности полётов.