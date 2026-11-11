В Пермском крае ввели режим «Ковёр» в радиусе 150 километров от посёлка Зюкайка. Об этом сообщила РСЧС Прикамья в мессенджере Max.

Ограничения начали действовать 11 ноября в 08:49 по местному времени — в 06:49 мск. Режим предусматривает временное закрытие воздушного пространства. Утром Росавиация также сообщила об ограничениях на приём и отправку самолётов в аэропорту Перми Большое Савино. Их ввели для обеспечения безопасности полётов.

Позднее, в 09:17 по местному времени, в Прикамье объявили беспилотную опасность. По данным краевого министерства территориальной безопасности, оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности.

Ранее Life.ru рассказывал, что утром 11 ноября в Анапе обнаружили обломки беспилотников, которые повредили остекление и кровли двух зданий. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.