В Анапе обнаружили обломки беспилотников, которые повредили остекление и кровли двух зданий. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

О последствиях падения фрагментов БПЛА сообщил оперативный штаб Краснодарского края. В ведомстве уточнили, что повреждения зданий носят частичный характер.

«Пострадавших нет», — сообщили в региональном оперштабе.

На местах обнаружения обломков работают оперативные и специальные службы. Дополнительные сведения о характере повреждений и назначении зданий пока не приводятся.

Ранее, в ночь на 11 ноября, в Краснодаре включили сирены из-за угрозы атаки беспилотников. По информации городской администрации, силы ПВО отражали налёт дронов, а местные жители сообщали о взрывах. Несколькими днями ранее воздушную тревогу из-за беспилотников и ракет объявляли сразу в 18 регионах России, в том числе в Краснодарском крае.