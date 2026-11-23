В Ростовской области за ночь уничтожили и подавили более 80 беспилотников. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.

Массированную воздушную атаку отражали в Каменске-Шахтинском и восьми районах региона: Шолоховском, Красносулинском, Родионово-Несветайском, Верхнедонском, Мясниковском, Чертковском, Каменском и Усть-Донецком.

«В Красносулинском районе в результате падения обломков БПЛА возникло возгорание. Экстренные службы работают на месте происшествии. Информация будет уточняться», — написал глава региона.