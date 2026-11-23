Более 80 БПЛА уничтожили и подавили за ночь в Ростовской области
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
В Ростовской области за ночь уничтожили и подавили более 80 беспилотников. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.
Массированную воздушную атаку отражали в Каменске-Шахтинском и восьми районах региона: Шолоховском, Красносулинском, Родионово-Несветайском, Верхнедонском, Мясниковском, Чертковском, Каменском и Усть-Донецком.
«В Красносулинском районе в результате падения обломков БПЛА возникло возгорание. Экстренные службы работают на месте происшествии. Информация будет уточняться», — написал глава региона.
Ранее Life.ru сообщал об уничтожении 13 беспилотников над шестью районами Воронежской области. По словам губернатора Александра Гусева, все воздушные цели были ликвидированы в течение ночи на 23 ноября. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений на земле.