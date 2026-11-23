Над шестью районами Воронежской области за ночь уничтожили 13 беспилотников
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Воронежская область минувшей ночью подверглась атаке беспилотников. В небе над шестью районами региона обнаружили и уничтожили 13 воздушных целей. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
По словам главы региона, все беспилотные летательные аппараты были ликвидированы в течение ночи. Атака затронула воздушное пространство сразу нескольких муниципалитетов, однако, согласно предварительной информации, обошлась без последствий для местных жителей и инфраструктуры.
«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — сообщил Гусев.
Ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 22 ноября над Воронежской областью уничтожили 23 беспилотника. По данным губернатора Александра Гусева, воздушные цели были обнаружены над несколькими районами региона.