Воронежская область минувшей ночью подверглась атаке беспилотников. В небе над шестью районами региона обнаружили и уничтожили 13 воздушных целей. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

По словам главы региона, все беспилотные летательные аппараты были ликвидированы в течение ночи. Атака затронула воздушное пространство сразу нескольких муниципалитетов, однако, согласно предварительной информации, обошлась без последствий для местных жителей и инфраструктуры.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — сообщил Гусев.